David Cancola und Co. erkämpften sich drei Punkte © (c) GEPA pictures (GEPA pictures/ Mario Buehner)

Die 3817 Besucher in der Hartberger Profertil-Arena kamen an diesem Samstag voller Sehnsucht ins Stadion. Seit der dritten Runde wartete man in der Oststeiermark auf einen Heimsieg, gegen Mattersburg sollte es endlich wieder mit drei Punkten in der Heimat klappen.

Die Mannschaft von Trainer Markus Schopp startete auch dementsprechend. Nach sieben Minuten hatte Dario Tadic die erste Möglichkeit, zwölf Minuten später hätten er und Stefan Rakowitz dann gleich im Doppelpack auf 1:0 stellen können. Beide Abschlüsse waren jedoch zu ungenau. Die Oststeirer übernahmen darufhin nach und nach das Kommando und wurden in Minute 28. auch belohnt. Tadic brachte einen Eckball genau auf das lange Eck, dort wartete Michael Huber, der punktgenau in das linke Kreuzeck köpfte. Von der burgenländischen Offensive war bis zu diesem Zeitpunkt nicht viel zu sehen. Und auch nach dem Gegentreffer kam von den Gästen aus dem Spiel heraus nicht viel. Durch Standardsituationen wurde man kurz vor der Pause jedoch immer gefährlicher, Andreas Gruber (39.) hatte die beste Möglichkeit nach einem Freistoß.

Kurz nach Wiederanpfiff brachte Schopp Jodel Dossou für Stefan Rakowitz (53.). Der Mittelfeldmann aus dem Benin sollte für frischen Wind in der Hartberger Offenisve sorgen. Eine Minute später hätte es fast geklappt mit dem 2:0. Dario Tadic lief alleine auf Tino Casali zu, der Mattersburger Schlussmann konnte aber sehenswert parieren. In Minute 62. muss es dann 2:0 für die Steirer stehen. Dossou bediente Rep, der nur noch Casali vor sich hatte. Sein Abschluss vefehlte das Tor nur um Zentimeter.

Drei Minuten später stand es dann plötzlich 1:1. Wie aus dem Nichts kam Andreas Kuen innerhalb des Strafraums an den Ball und schob eiskalt zum Ausgleich ein. Die Verwunderung war der Heimannschaft ins Gesicht geschrieben, bis dahin ließ die Defensive der Hartbeger kaum Torchancen zu. Die Dominanz der Oststeirer war gebrochen, die Schlussphase völlig ausgeglichen und doch hatte der TSV am Ende das glücklichere Ende. Dossou setzte sich in der 78. Minute auf links durch und bediente Rep im Strafraum. Dieser ließ sich die Chance nicht nehmen und erzielte aus 15 Metern den erneuten Führungstreffer. Dank einer Glanztat von Rene Swete fünf Minuten vor Schluss und einem Last-Minute-Treffer von Dossou (90.) durften die blau-weißen Anhänger wieder über einen Heimsieg jubeln.