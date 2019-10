Kleine Zeitung +

Hartberg - Mattersburg 3:1 Jodel Dossou mit der Entscheidung

Hartberg will gegen Mattersburg den zweiten Sieg in Serie feiern. Trainer Markus Schopp hat für dieses Unterfangen seine Mannschaft gegenüber dem 1:0 Auswärtserfolg bei Wattens an drei Positionen verändert.