Kurz sah es nach einer kleinen Sensation in der Oststeiermark aus. Der TSV Hartberg führte 30 Minuten vor Schluss gegen den LASK. In wenigen Augenblicken drehten die Gäste jedoch die Partie.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Für Tomas Ostrak und Co. gab es gegen den LASK nichts zu holen © (c) GEPA pictures (GEPA pictures/ Mario Buehner)

"Normalerweise sollten wir heute viele Tore sehen", meinte ein Hartberger Funktionär im Vorfeld der Partie gegen den Lask. Zumindest in der Hälfte eins sollte er damit falsch liegen, obwohl der Start sehr vielversprechend war. In der ersten Minute scheiterte Jodel Dossou an Alexander Schlager, auf der anderen Seite testete Marvin Potzmann Rene Swete wenige Augenblicke später. Offensiv sollte es die einzige Aktion der Oststeirer in Hälfte eins bleiben, die Gäste aus Linz übernahmen nach und nach die Kontrolle und hätten durch Thomas Goiginger in Führung gehen müssen. In Minute 8. lief er alleine auf Swete zu, der TSV-Schlussmann konnte noch in letzter Sekunde retten.

Sechs Minuten später gab es dann die Riesenchance auf das 1:0. Andreas Lienhart zog am Trikot von Marko Raguz und brachte diesen zu Fall. Schiedsrichter Walter Altmann zeigte daraufhin auf den Punkt und entschied auf Elfmeter. Goiginger trat an und fand in Rene Swete erneut seinen Meister. Der Torhüter kratzte den Ball aus der unteren linken Ecke. Die Linzer drückten weiter an, Tor sollte ihnen in der ersten Hälfte trotzdem keines gelingen.

Ein wenig überraschend gingen die Hausherren dann zehn Minuten nach Wiederanpfiff in Führung. Christian Klem mit einem starken Pass auf Dario Tadic, dieser ließ mit Überblick durch und Tomas Ostrak schob ganz alleine gelassen zum 1:0 ein. Es war das Premierentor für das 19-jährige Nachwuchstalent aus Tschechien in der Bundesliga der sich vor den 2842 Zusehern feiern ließ. Lange hielt die Führung der Hartberger jedoch nicht. In Minute 65. brachte der eingewechselte Samuel Tetteh einen Ball zur Mitte, nach einem misslungenen Klärungsversuch landete die Kugel schließlich vor Reinhold Ranftl, der aus zehn Metern zum Ausgleich traf. Fünf Minuten später kam es dann noch schlimmer für den TSV. Peter Michorl bekam den Ball im Strafraum vor die Füße und platzierte ihn aus zwölf Metern genau im Kreuzeck. Hartberg fand darauf keine Antwort mehr und musste sich schließlich verdient geschlagen geben.