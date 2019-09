In der Heimstätte von Rapid sind die Hartberger noch ungeschlagen. Das soll auch heute so bleiben. Um 17 Uhr geht's los. Hier sind Sie im Liveticker dabei.

Michael Huber im letzten Match gegen Rapid © Gepa

Elf Tore, sieben Punkte in vier Duellen, im Allianz-Stadion in der Bundesliga noch ungeschlagen. Betrachtet man sich die Statistik, könnte man vor dem Spiel des TSV Hartberg bei Rapid von einem Lieblingsgegner der Oststeirer sprechen. "Letzte Saison ist es gut gelaufen, die Bilanz spricht für sich. Die positiven Erinnerungen nehmen wir mit, aber es wird ein ganz anderes Spiel", sagt Innenverteidiger Michael Huber vor dem heutigen Duell, das um 17 Uhr in Wien angepfiffen wird.