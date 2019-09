Facebook

Elf Tore, sieben Punkte in vier Duellen, im Allianz-Stadion in der Bundesliga noch ungeschlagen. Betrachtet man sich die Statistik, könnte man vor dem Spiel des TSV Hartberg bei Rapid von einem Lieblingsgegner der Oststeirer sprechen. "Letzte Saison ist es gut gelaufen, die Bilanz spricht für sich. Die positiven Erinnerungen nehmen wir mit, aber es wird ein ganz anderes Spiel", sagt Innenverteidiger Michael Huber vor dem Duell.

Der 29-Jährige absolvierte gemeinsam mit Rene Swete und Rajko Rep jede Partie gegen die Hütteldorfer. Vom in Hartberg immer noch historischen 3:0-Sieg zu Hause bis zum 4:3-Auswärtssieg in der Qualifikationsgruppe der vergangenen Saison – mit drei Eigentoren und einer gelb-roten Karte. An Spannung und Toren sollte es also nicht fehlen. Gegen niemanden haben die Hartberger in ihrer Premierensaison öfter getroffen. "Vielleicht liegt das am Spielstil von Rapid. Sie versuchen immer wieder offensiv zu spielen, in dieser Saison haben sie sich aber auch defensiv stabilisiert", analysiert Huber den heutigen Gegner.



Mögliche Aufstellung Rapid Strebinger; Auer, Dibon, Barac, Ullmann; Ljubicic,

Schwab; Murg, Knasmüller, Fountas; Badji

Mögliche Aufstellung Hartberg Swete; Kainz, Huber, Obermüller, Klem; Cancola,

Nimaga; Dossou, Rep, Ried; Tadic

Gerade diese Stabilität in der Verteidigung, die Balance zwischen Offensive und Defensive, fehlte beiden Mannschaften in zahlreichen Momenten im Vorjahr. Den beeindruckenden elf Treffern der Schopp-Truppe im direkten Duell stehen nämlich wenig berauschende neun Gegentore gegenüber. "Wir müssen ein vernünftiges Risiko gehen und eine gute Mischung finden", meint Trainerdarauf angesprochen. Er will nicht von einem etwaigen Lieblingsgegner sprechen, obwohl die Duelle auch für ihn etwas besonderes sind. "Es ist immer schön, in diesem Stadion zu spielen, aber Rapid ist eine extrem gute Mannschaft, das hat man erst am Mittwoch im Cup gesehen."Die Atmosphäre im Allianz-Stadion ist immer ein ausschlaggebender Punkt. Vor allem für junge Spieler kann ein Spiel in der knapp 30.000 Besucher fassenden Arena zu einer Herausforderung werden. "Für ein paar Jungs ist es sicher das erste Spiel dort, das kann auch hemmend wirken. Wir müssen aber die Motivation über alles andere stellen", gibt Michael Huber vor. Mit der richtigen Motivation kann für Huber und Co. dann auch der dritte Punktgewinn in Hütteldorf gelingen. Tore sind nahezu garantiert. "Wenn es drei auf unsere Seite sind und Null auf ihrer, nehme ich das gerne!"