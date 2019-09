Der Wolfsberger AC holte sich in der Oststeiermark gegen den TSV Hartberg drei Punkte. In einem spannenden Spiel brachte ein Elfmetertor von Michael Liendl die Gäste auf die Siegerstraße.

Die Wolfsberger feierten © (c) APA/ERWIN SCHERIAU (ERWIN SCHERIAU)

Der WAC reiste am Sonntag mit breiter Brust in die Oststeiermark. Nach dem 4:0 Sieg in der Europa-League gegen Mönchengladbach wollte man in der Liga den fünften Sieg in Serie feiern. Doch auch die Hartberger hatten keinen Grund sich zu verstecken. In der laufenden Saison setzte es zu Hause noch keine Niederlage, diese Serie sollte gegen die Wolfsberger jedoch enden.

Den besseren Start erwischten die Gäste aus Kärnten. Bereits in der zehnten Minute hätten die Wolfsberger in Führung gehen können, Michael Huber klärte aber in letzter Sekunde. Für die Steirer kam es kurze Zeit später dann noch schlimmer. Stefan Rakowitz musste in der 21. Minute den Platz verletzt verlassen. Für ihn kam Lukas Ried ins Spiel. Der Stimmung auf den Rängen tat dies jedoch keinen Abbruch, beide Fangruppen sorgten zwischenzeitlich für eine tolle Atmosphäre in der mit 3251 Besuchern gut gefüllten Profertil-Arena.

Ausgelassen gefeiert wurde bei den Anhängern aus Kärnten dann nach 22 Minuten. Mario Leitgeb hämmerte einen Freistoß aus 17 Metern in das linke Kreuzeck, Wolfsberg jubelte, jedoch nicht lange. Schiedsrichter Harald Lechner pfiff zurecht ab und ließ wiederholen. Der Grund: Marcel Ritzmaier mischte sich unter die blau-weiße Mauer. Im zweiten Versuch hatte Leitgeb weniger Glück und so blieb es beim torlosen Unentschieden. Die Heimmanschaft legte darauf den Schalter um und übernahm nach und nach die Kontrolle. David Cancola nach Kopfball-Vorlage von Dario Tadic und Rajko Rep nach einer schönen Einzelaktion von Jodel Dossou vergaben aber aus guten Positionen.

Kurz nach dem Wechsel stand Rene Swete im Mittelpunkt des Geschehens. In Minute 55. flankte Lukas Schmitz ideal auf Michael Liendl. Seinen Kopfball entschärfte Swete mit einer super Reaktion auf der Linie. Wenige Sekunden später lief Alexander Schmidt alleine auf den Schlussmann der Hartberger zu und wieder behielt die Nummer eins der Oststeirer die Oberhand. Nach etwas mehr als einer Stunde konnte dann nicht einmal mehr Swete die Führung verhindern. Michael Liendl verwertete einen Handelfmeter zum 1:0. (65.) Felix Luckeneder klärte zuvor mit seinem Arm auf der Linie und kassierte dafür eine rote Karte. Mit einem Mann weniger taten sich die Steirer infolge schwer. Die Gäste erhöhten eine Minute vor Schluss durch ein Kopfballtor des eingewechselten Michael Novak auf 2:0 und feierten somit den ersten Bundesliga-Sieg gegen Hartberg und den fünften in Serie.