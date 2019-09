Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Stefan Rakowitz © GEPA pictures

WAC-Spieler Mario Leitgeb hat es live im deutschen Fernsehen gesagt: Am Sonntag würde ein schweres Spiel auf den WAC warten, in Hartberg, der Oststeiermark. „Falls ihr das kennt.“ Die deutschen Moderatoren kannten es nicht. Noch nicht. „Am Montag wissen sie auch in Deutschland, wo Hartberg ist“, scherzt Hartbergs Stefan Rakowitz. Und sagt über den 4:0-Erfolg der Kärntner in Mönchengladbach: „Der WAC hat das richtig gut gemacht.“ Rakowitz hat sich, wie alle anderen Hartberger, den WAC-Sieg im Fernsehen angesehen. „Der Trainer verlangt das nicht aktiv. Wenn man sich für Fußball interessiert, ist das selbstverständlich, dass man sich so ein Spiel ansieht.“ Als mutig beschreibt der 29-jährige Burgenländer das Spiel der Kärntner. „Jeder erste Ball wird angepresst. Und bei Balleroberungen geht die Post ab.“ Mit Salzburg wäre der WAC nicht vergleichbar. „Die Bullen sind eine Klasse für sich, aber man darf die Entwicklung beim WAC nicht missachten.“