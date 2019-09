Kleine Zeitung +

St. Pölten - Hartberg ab 17 Uhr Darum musste Rep seine Handynummer wechseln

Hartberg peilt heute in St. Pölten das fünfte Spiel in Serie ohne Niederlage an. Auf Rajko Rep und Co. wartet ein Gegner, gegen den man seit fünf Jahren keinen Punkt geholt hat.