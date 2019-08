Hartberg ist gerüstet für den nächsten großen Gegner in der Oststeiermark. Markus Schopp setzt wieder auf den nach seiner Sperre zurückgekehrten David Cancola im Mittelfeld. Um 17 Uhr geht es los.

Dario Tadic, David Cancola und Rajko Rep wollen auch heute jubeln © GEPA pictures

Hier können Sie das Spiel im Liveticker verfolgen!

Hartberg will gegen die Austria den historisch ersten Sieg in der Vereinsgeschichte einfahren. Die Veilchen sind einer von sieben Vereinen, gegen die die Oststeirer noch nie gepunktet haben. Das soll sich heute in Hartberg ändern.

Die Oststeirer sind in Form, die Veilchen suchen ihre noch. Und darum hat Hartberg-Trainer Markus Schopp nicht viel Grund die Startaufstellung zu verändern. Einzig David Cancola, gegen Altach gesperrt, rückt wieder in die Startelf. Christian Klem kann daher wieder als linker Außenverteidiger spielen und verdrängt Patrick Obermüller aus der Anfangsformation.

In der Offensive setzt Schopp auf Altbewährtes. Hinter Topscorer Dario Tadic wirbeln Jodel Doussou, Rajko Rep und Stefan Rakowitz. Dahinter sorgen Tobias Kainz und eben Cancola für Stabilität. Andreas Lienhart spielt rechts in der Verteidigung, Michael Huber und Felix Luckeneder im Zentrum und Klem links. Rene Swete ist Tormann und Kapitän.