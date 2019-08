Facebook

© APA/ERWIN SCHERIAU

Quizfrage: Was haben Austria Wien, Salzburg, Union Wels, Eisenstadt, Hall, der Kremser SC und die Wiener Viktoria gemeinsam? Die Antwort: Gegen diese sieben Vereine hat Hartberg in der 73-jährigen Vereinsgeschichte nie gepunktet. Gut, gegen die fünf unterklassigen Vereine hatten die Oststeirer nicht oft die Gelegenheit, scheiterten immer im ÖFB-Cup. Gegen die Wiener Austria aber gab es in fünf Anläufen bisher nur Niederlagen. Knapp am Punkt vorbei schrammten die Hartberger, als die Austria in der Vorsaison in der Oststeiermark zu Gast war. Die Wiener waren zwar klar besser, Ewandro traf aber erst in der Nachspielzeit zum 1:0.