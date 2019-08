Facebook

Markus Schopp freute sich über den ersten Saisonsieg © (c) GEPA pictures (GEPA pictures/ Michael Riedler)

Der Jubel war groß in Hartberg. Der 4:1 Sieg über die Admira war der erste volle Erfolg dieser Saison. Von Beginn an spielten die Oststeierer auf, hatten aber auch ein paar Mal Glück. "Es freut mich, dass wir angeschrieben haben. Der Sieg war in meinen Augen zu hoch. Heute waren wir extrem effizient aber in der Defensive Ende der ersten und zu Beginn der zweiten Hälfte viel zu anfällig. Der Spielverlauf ist uns aber entgegen gekommen", analysierte Markus Schopp die Partie.

Admira-Trainer Reiner Geyer gratulierte dem TSV. "Glückwunsch an Hartberg für den verdienten Sieg. Wir waren im Strafraum heute nicht eng genug am Mann und müssen in Zukunft wachsamer werden."

Tormann Rene Swete musste einige Bälle entschärfen und rettete so die zwischenzeitliche Führung. Mit der Leistung war es sehr zufrieden. "Ich kann es zwar selber fast nicht mehr hören aber heute hat man gesehen wozu wir in der Lage sind wenn wir alles geben. Man muss auch Erich (Anmerkung Obmann Erich Korherr) loben für die starken Neuzugänge."