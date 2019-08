Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Jodel Dossou gab ein gelungenes Debüt © (c) GEPA pictures (GEPA pictures/ David Rodriguez)

Gegen die Admira sollte es endlich soweit sein. Nach Niederlagen gegen die Wiener Viktoria und den SV Mattersburg wollte der TSV Hartberg endlich den ersten vollen Erfolg der neuen Saison einfahren. Dementsprechend motiviert agierten die Mannen von Markus Schopp ab der ersten Minute. Das hohe Tempo zahlte sich aus und so hatten die 2624 Zuseher in der Profertil-Arena bereits nach drei Minuten das erste Mal Grund zum Jubeln. Der starke Debütant Jodel Dossou setzte sich auf der Seite durch und bediente Solospitze Dario Tadic. Der Routinier musste nur noch zu 1:0 Führung einköpfen. "Es war eine starke Leistung von uns und ich fühle mich sehr wohl hier. Ich bin noch nicht bei hundert Prozent und freue mich schon auf die nächste Woche", sagte Dossou nach der Partie.

Die Oststeirer ließen daraufhin nicht nach, drückten weiter an und bauten die Führung nach 16 Minuten aus. Die Vorarbeit kam wieder von Dossou, der gleich mehrere Admiraner austanzte und ideal auf Tobias Kainz durchsteckte. Dieser erhöhte durch die Beine von Tormann Andreas Leitner auf 2:0. "Ich bin extrem froh, dass ich mit meinem Tor der Mannschaft weiterhelfen konnte. Wir haben uns vorgenommen dieses Mal von Anfang an voll da zu sein und das ist uns auch gelungen", sagte Torschütze Kainz. Fünf Minuten später hätte der Ball dann fast auf der anderen Seite den Weg in das Tor gefunden. Seth Paintsil tauchte alleine vor Rene Swete auf, den Schuss konnte der Tormann in letzter Not parieren.

In der zweiten Hälfte zogen sich die Oststeirer ein wenig zurück, lauerten auf Konter und so kamen die Gäste immer wieder zu guten Möglichkeiten. Doch gerade als der Anschlusstreffer in der Luft lag, brachte ein Kopfball von Tadic die Vorentscheidung. Der Treffer war nahezu ein Spiegelbild des 1:0, nur die Vorarbeit kam diesmal von Rajko Rep. Eine Viertelstunde vor Schluss avancierte der Assistgeber dann auch noch zum Torschützen. Mit einem Schuss aus kurzer Distanz brachte er das Stadion in Hartberg endgültig zum Beben. Der Stimmung tat auch der Ehrentreffer von Sinan Bakis wenige Sekunden darauf keinen Abbruch. "Ich sage es jede Woche und kann es selber fast nicht mehr hören aber wenn wir 100 Prozent geben, kann genau so ein Spiel wie heute herausschauen. Man hat heute gesehen wozu diese Mannschaft fähig ist", resümierte Rene Swete den ersten Saisonsieg.