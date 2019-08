Gegen die Admira will der TSV Hartberg die ersten Punkte der neuen Saison einfahren. Im letzten Duell mit den Niederösterreichern konnte man den Klassenerhalt fixieren.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Ein harter Kampf zwischen Hartberg und der Admira © (c) APA/ERWIN SCHERIAU (ERWIN SCHERIAU)

Hier geht's zum Liveticker!

Bisher verlief die Saison des TSV Hartberg noch nicht nach Wunsch. Im Cup schied man bereits in der ersten Runde gegen die Wiener Viktoria aus, zum Auftakt in der Bundesliga gab es eine knappe 1:2-Niederlage in Mattersburg.

Gegen die Admira soll nun der erste Pflichtspielsieg der neuen Saison gelingen. Für diese Aufgabe schickt Trainer Markus Schopp folgende Elf auf den Platz:

Rene Swete - Andreas Lienhart, Felix Luckeneder, Michael Huber, Christian Klem - David Cancola, Tobias Kainz - Jodel Dossou, Rajko Rep, Stefan Rakowitz - Dario Tadic

Mit Jodel Dossou feiert ein weiterer Neuzugang sein Debüt im Dress der Hartberger. Für Felix Luckeneder ist es die TSV-Premiere in der Bundesliga.