Der Kameruner Bakary Nimaga wird heute in Hartberg erwartet und wird voraussichtlich nach den Leistungstest einen Vertrag unterschreiben. Bei einem anderen Transfer haben die Oststeirer jedoch Probleme.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Jodel Dossou hätte zum TSV wechseln sollen © Gepa

Die Kaderplanung beim TSV Hartberg geht weiter voran. Am Donnerstag wird der 24-jährige Bakary Nimaga in Hartberg erwartet. Nach den obligatorischen Leistungstests soll sich der defensive Mittelfeldspieler dem Team von Trainer Markus Schopp anschließen.

Schon fix gerechnet haben die Oststeirer mit dem Außenspieler Jodel Dossou vom FC Vaduz. Am Dienstag hätte der 27-Jährige bereits ins Training einsteigen sollen, gekommen ist er jedoch nicht. "Anscheinend hat sich ein weiterer Verein eingeschaltet. Wir wissen zum jetzigen Zeitpunkt leider nichts, wollen die Situation aber so schnell wie möglich aufklären", so Obmann Erich Korherr.

Bessere Neuigkeiten gibt es von Stefan Rakowitz. Der Rückkehrer ist wieder vollkommen fit. Bei Felix Luckeneder will man einen Belastungstest am Freitag abwarten. Somit ist der Innenverteidiger für den Auftakt gegen Mattersburg fraglich.