St. Anna ist in für den Verein noch völlig unbekannte Sphären aufgestiegen. Noch nie hat der USV in der Regionalliga gespielt, noch nie im ÖFB-Cup. Im Cup ist heute (19 Uhr) der SC Kalsdorf zu Gast.

St. Anna © Richard Purgstaller

Alles neu und alles anders in St. Anna. Die Südoststeirer haben in der Vereinsgeschichte noch nie in der Regionalliga gespielt und auch im ÖFB-Cup war der USV noch nie aktiv. „Dementsprechend groß ist die Vorfreude auf die erste Cup-Partie“, sagt Obmann Johannes Weidinger. „Natürlich wünscht man sich im Cup einen großen Gegner“, sagt Weidinger und denkt dabei etwa an Sturm oder Rapid. Dass es nur ein Regionalliga-Derby gegen Kalsdorf geworden ist, stört ihn aber auch nicht. „Es hätte sicher leichtere Gegner gegeben. Wir freuen uns aber auf das Spiel gegen unsere Freunde aus Kalsdorf.“