Markus Schopp im Interview"Es wird noch härter als letzte Saison"

Markus Schopp wird auch nächste Saison an der Hartberger Seitenlinie stehen. Neben Potenzial und Vertrauen spielten mehrere Besonderheiten eine Rolle bei der Vertragsverlängerung.

Markus Schopp © GEPA pictures

Nach einigen Tagen des Nachdenkens und Verhandelns fiel nun die Entscheidung: Sie bleiben beim TSV Hartberg. Warum entschieden Sie sich für ein weiteres Jahr in der Oststeiermark?

Ich habe in Hartberg die Möglichkeit, in der Bundesliga zu trainieren. Es gibt noch großes Potenzial und die Bereitschaft von Hartberg, viele Dinge auf noch professionellere Beine zu stellen.