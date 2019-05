Facebook

Thomas Rotter will auch nächste Saison für den TSV jubeln © GEPA

Während neun Spieler des TSV Hartberg am Mittwoch zum Feiern in Richtung Mallorca abheben, laufen bei Obmann Erich Korherr bereits die Planungen für die nächste Saison. Am Dienstag fand das erste Gespräch mit Markus Schopp statt. "Wir haben die Saison analysiert und uns ausgetauscht. Am Freitag werden wir noch einmal über alles sprechen. Es bringt nichts, jetzt schon irgendwelche Wasserstandsmeldungen zu erzählen", so Schopp.

Bei zwei Spielern sei man laut Korherr dafür schon weiter. Philipp Siegl und Thomas Rotter stehen kurz vor einem neuen Vertragsabschluss bei den Oststeirern. "Sie bekommen ein Angebot von uns und ich gehe davon aus, dass sie bei uns bleiben", erzählt Korherr. Für Rotter wird es keine schwierige Entscheidung. "Es schaut alles relativ gut aus und dürfte passen. Ich gehe schon davon aus, dass ich nächste Saison noch hier spiele", so der Innenverteidiger.

Zuerst steht aber noch Erholung am Programm. Nach der Mallorca-Reise will er es gemütlicher angehen. "Dann geht es in einen ruhiger Urlaub zum Abschalten. Viel Zeit ist ja nicht, es geht ja Mitte Juni bereits weiter."