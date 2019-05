Facebook

© GEPA pictures

Bis zur 76. Minute hat es in Hartberg gedauert, ehe Florian Flecker die Oststeirer erlöste. Der Rechtsfuß leitete einen wichtigen Sieg im Abstiegskampf ein, weil gleichzeitig Innsbruck gegen Rapid verlor und die Admira in Altach nur Unentschieden spielte. Zwei Runden vor Schluss hat Hartberg wieder einen Vorteil gegenüber den direkten Konkurrenten im Abstiegskampf und ist die "rote Laterne" wieder los.

Und der Sieg gegen Mattersburg geht völlig in Ordnung. Die Hartberger präsentierten sich diszipliniert, verteidigten gut und fanden durch gute Umschaltaktionen auch zahlreiche Torgelegenheiten vor. Flecker und Dario Tadic hätten schon in der ersten Hälfte mehrmals für die Führung sorgen können. Die Hartberger scheiterten aber entweder an der eigengen Abschlussschwäche oder an Torhüter Markus Kuster. Aber auch die Mattersburger fanden Gelegenheiten vor, waren vor allem nach Eckbällen immer wieder gefährlich - zumindest in Durchgang eins.

Am Anfang der zweiten Hälfte spielten nur die Oststeirer, erarbeiteten sich Chancen im Minutentakt. Und dann war es eben Flecker, der die Oststeirer in Führung brachte. Und Kresimir Kovacevic entschied die Partie nach 83 Minuten mit einem Hammer aus großer Distanz endgültig. Janos Anschlusstreffer (90.) per Freistoß kam zu spät.