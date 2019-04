Facebook

© GEPA pictures

Der Liveticker zum Nachlesen!

Der TSV Hartberg kann in der heimischen Fußball-Bundesliga nicht mehr gewinnen. Mit der 1:2-Niederlage in der Südstadt gegen die Admira sind die Oststeirer bereits seit 13 Pflichtspielen ohne vollen Erfolg, liegen in der Tabelle der Qualifikationsgruppe aber nach wie vor zwei Punkte vor Innsbruck, das bei Mattersburg 1:3 verlor.

Die Admira ging in der 20. Minute nach einem Foul von Florian Flecker an Sasa Kalajdzic durch einen Elfer von Kolja Pusch in Führung, in der 43. Minute gelang Thomas Rotter der Ausgleich für die Hartberger. Kalajdzic sorgte in der 68. Minute durch einen Kopfball nach einem Freistoß von Stephan Zwierschitz für das 2:1.

Die Partie blieb aber bis zum Schluss spannend, weil die Hausherren zu wenig zwingend agierten. Hartberg kam noch zu einem gefährlichen Kopfball von Kresimir Kovacevic (74./Andreas Leitner parierte), einem Freistoß von Dario Tadic (85./über das Tor) und einem satten Kovacevic-Schuss von der Strafraumgrenze, den Leitner hielt (92.).

Rapid kam bei Altach nach einem 0:2-Rückstand durch zwei Tore in der Schlussphase noch zu einem 2:2. Mergim Berisha (51.) und Marco Meilinger (7.) trafen für die Vorarlberger, Thomas Murg sorgte in der 89. Minute für den Anschlusstreffer und in der Nachspielzeit glich Andrija Pavlovic aus (92.).