Markus Schopp © GEPA pictures

Für den TSV Hartberg geht es heute (17.00 Uhr) in der Qualifikationsgruppe der Bundesliga auswärts gegen Mattersburg um Rehabilitierung für die Heimniederlage am vergangenen Samstag gegen Wacker Innsbruck. Trainer Markus Schopp sieht trotz neun sieglosen Spielen in Folge nicht schwarz. "Wir haben neunmal nicht mehr gewonnen, aber auch nicht neunmal verloren", meinte der Coach angesichts der fünf Remis. "Es ist nicht so, dass wir komplett weit weg von Siegen wären."

In der Vorwoche sah der frühere ÖFB-Teamspieler gegen Wacker Innsbruck eine der schwächsten Saisonvorstellungen. "Wir dürfen nicht so blauäugig sein, wir waren viel zu fehleranfällig. Wir müssen von Beginn an mit der gleichen Ernsthaftigkeit wie die restlichen Mannschaften in der Qualifikationsgruppe antreten." Er habe das Gefühl, dass die Botschaft klar angekommen sei. "Das darf und wird uns auch nicht mehr passieren."

Der letzte Sieg datiert vom 11. November, als die Steirer just auswärts bei Mattersburg 1:2 gewonnen haben. Auch den ersten Saisonvergleich hat die Schopp-Truppe 4:2 gewonnen. "Wir haben in beiden Spielen sehr gut gespielt, haben gewusst, dass da einfach massive Physis im Einsatz ist und unser eigenes Spiel durchgezogen. Das braucht es diesmal wieder", forderte Schopp, der auf den gesperrten Kapitän Siegfried Rasswalder verzichten muss.