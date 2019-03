In einer turbulenten Partie trennte sich der TSV Hartberg am Sonntag vom Wolfsberger AC mit 1:1. In der zweiten Halbzeit glichen die Oststeirer in Überzahl aus und hatten sogar noch die Führung am Fuß.

Florian Flecker ist mit dem Punkt nicht zufrieden © (c) GEPA pictures (GEPA pictures/ Hans Oberlaender)

Mit dem Unentschieden im Heimspiel gegen den WAC kann sich der TSV Hartberg nun endgültig von der Meistergruppe in der Bundesliga verabschieden. In einer kampfbetonten Partie hatten die Oststeirer einen schwierigen Start und kamen verdient in Rückstand. Nach dem Ausschluss von Marcel Ritzmaier aufseiten der Kärntner kam der Aufsteiger besser ins Spiel und zum Ausgleich. Am Ende hatte man sogar noch die Chance auf den Siegtreffer. "Wir sind schon sehr enttäuscht weil wir am Ende das 2:1 nicht mehr gemacht haben", resümierte Florian Flecker. Zu Beginn war man schon "sehr überrascht" vom aggressiven und dominanten Auftreten des WAC. "Wir sind überhaupt nicht in die Zweikämpfe gekommen. Die zweite Hälfte war dann viel besser."

Ähnlich sah es der Hartberg-Trainer Markus Schopp. Nur die Überraschung über das Auftreten der Gäste hielt sich bei ihm in Grenzen. "Das ist ihr Spielstil und den hatten sie auch schon im Herbst. Leider haben wir einige Dinge heute nicht gut gemacht und so summieren sich dann Kleinigkeiten zu Fehlern". Gegen Ende seien aber sogar noch drei Punkte für seine Mannschaft möglich gewesen. "Wir hätten das Spiel noch entscheiden können."

Für Gäste-Trainer Christian Ilzer war der Ausschluss von Marcel Ritzmaier nach zwei gelben Karten der Schlüsselpunkt im Spiel. "Ich werde nicht sagen was ich mir denke, das wäre nicht sehr gut. Für mich war es eine komplette Fehlentscheidung", sagte er auf der Pressekonferenz nach dem Spiel. Vor allem das Verhalten von Tobias Kainz aufseiten der Oststeirer störte ihn. "Ich war heute kein Freund vom Auftreten von Tobias Kainz. Er hat bei jedem Kontakt die gelbe Karte für seinen Gegenspieler provoziert."