Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© GEPA pictures

Im Rahmen der Partie Hartberg gegen St. Pölten hat "Sky" die Präsidentin des TSV Hartberg, Brigitte Annerl, als mögliche Rapid-Präsidentin ins Gespräch gebracht. "An mich persönlich ist man nicht herangetreten", sagte sie auf Nachfrage. "In der Theorie ist das eine Ehre, in der Praxis bin ich beim TSV Hartberg."

Michael Krammer hört bei Rapid nach Ende dieser Amtszeit als Präsident auf.