Nach einem Testspielsieg gegen Zweiligist Kapfenberg ging es für den TSV Hartberg heute in den Morgenstunden zum Trainingslager in die Türkei. Rene Swete und Jürgen Säumel waren noch nicht dabei.

Rene Swete wird am Freitag in das Trainingslager fliegen © (c) GEPA pictures (GEPA pictures/ Oliver Lerch)

Um sieben Uhr in der Früh ging es für den TSV Hartberg heute in das Trainingslager in die Türkei. Noch nicht mit im Flugzeug waren Tormann Rene Swete und Co-Trainer Jürgen Säumel. Beide kurieren sich noch aus und werden am Freitag zur Mannschaft stoßen.

Dafür wird ein neues Gesicht erstmals mit dabei sein. Neuzugang Meris Skenderovic wird erstmals im Trainingsanzug und Trikot des TSV auflaufen. Der Stürmer kam leihweise von der TSG Hoffenheim und wird die Oststeirer bis zum Sommer unterstützen.

Bevor es heute nach Lara ging, absolvierten die Hartberger gestern am heimischen Kunstrasenplatz noch einen Test gegen Zweitligist Kapfenberg. Nach einem 0:2 Rückstand drehten die Hausherren das Spiel dank Tore von Jürgen Heil, Florian Sittsam und Kresimir Kovacevic und gewannen schlussendlich knapp mit 3:2. "Natürlich freuen wir uns über jeden Sieg aber ich habe auch sehr viel gesehen, an dem wir noch arbeiten müssen und im Trainingslager auch werden“, sagte Trainer Markus Schopp nach dem Spiel.