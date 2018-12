Facebook

Hartberg-Trainer Markus Schopp ist mit dem Unentschieden zufrieden © (c) GEPA pictures (GEPA pictures/ Michael Riedler)

Mit Wacker Innsbruck empfing der TSV Hartberg am Sonntag den zweiten Aufsteiger dieser Saison. In einem knappen Spiel gingen die Oststeirer zwar zweimal in Führung, am Ende reichte es aber nur für ein 2:2. Für Trainer Markus Schopp eine leistungsgerechte Punkteteilung. "Es ist ein gerechtes Ergebnis. In der Schlussphase hätten beide Mannschaften noch den Siegtreffer machen können." Nach seinem Empfinden hemmte der frühe Führungstreffer durch Rajko Rep mehr als er den Hartbergern half. "Ich glaube, dass uns das frühe Führungstor aus dem Rhythmus gebracht hat. Im Anschluss haben wir gedacht, dass wir dieses Spiel auch passiver gewinnen können."

Wenig verwunderlich gefiel Innsbruck-Trainer Karl Daxbacher der frühe Gegentreffer auch nicht. "Das hat uns schon den Matchplan durcheinander gebracht. Von dort an mussten wir viel offener spielen." Das Spiel lebte für ihn von der Spannung. "Es war ein interessantes und knappes Spiel. Leider habe ich heute aber sehr viele Fehler gesehen, die mir nicht gefallen haben." Nach diesem Unentschieden liegen die Innsbrucker weiterhin sieben Punkte hinter Hartberg, für Daxbacher keine Überraschung. "Sie haben sich gut verstärkt und sind trotz der vielen Abgänge an manchen Positionen stärker als im letzten Jahr."