Rajko Rep machte einen Doppelpack © (c) GEPA pictures (GEPA pictures/ Michael Riedler)

Im letzten Heimspiel vor der Winterpause kam es in der Profertil-Arena in Hartberg vor 2733 Zusehern zum Duell der beiden Aufsteiger. Wacker Innsbruck hatte dabei keine guten Erinnerungen an das Stadion des TSV, vor einigen Wochen verlor man hier im Cup knapp mit 3:4. Und auch diesmal hatten die Tiroler anfangs nichts zu jubeln. Bereits nach vier Minuten gingen die Hartberger durch einen Elfmeter von Rajko Rep in Führung, zuvor hatte Dominik Baumgartner Stürmer Fabian Schubert im Strafraum zu Fall gebracht.

Die Oststeirer gaben weiterhin den Ton an und waren nach etwas mehr als zehn Minuten dem 2:0 schon sehr nahe. Diesmal war es eine Co-Produktion der beiden Routiniers. Kapitän Siegfried Rasswalder brach auf links durch und bediente Christoph Kröpfl in der Mitte perfekt, sein Schuss ging aber knapp am Tor vorbei. Im Anschluss taten sich beide Mannschaften schwer Tormöglichkeiten zu kreieren. Völlig überraschend kam dadurch der Ausgleich von Daniele Gabriele nach 35 Minuten. Die Antwort der Hartberger ließ dann nicht lange auf sich warten und wieder einmal kam sie in Form von Rajko Rep. Der 28-Jährige eroberte den Ball im Mittelfeld, stürmte alleine auf Wacker-Schlussmann Christopher Knett zu und überhob diesen gekonnt zur erneuten Führung für die Heimmannschaft. "Leider haben wir heute nicht die drei Punkte gemacht. Eigentlich haben wir sehr gut begonnen und Rajko macht das beim zweiten Tor auch super nur kriegen wir dann ziemlich blöd den Ausgleich", sagte Florian Flecker nach dem Spiel.

Die zweite Hälfte verlief dann über weite Strecken unspektakulär, Torchancen waren auf beiden Seiten Mangelware. Doch schon wie in der ersten Hälfte glichen die Innsbrucker erneut durch Gabriele überraschend aus. Diesmal zog er außerhalb des Strafraums ab. Beide Mannschaften spielten danach auf Sieg und kamen immer wieder zu guten Möglichkeiten, verwertet wurde aber keine. "Heute wäre sicher mehr möglich gewesen aber wir haben über 90 Minuten nicht so wirklich ins Spiel gefunden", erklärte Ivan Ljubic nach Abpfiff. "Im Prinzip kriegen wir zwei blöde Tore durch Konter und spielen unsere Chancen nicht gut genug aus, das ist ärgerlich."

