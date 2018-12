Hartberg - Innsbruck 2:2 Heiße Schlussphase in der Profertil-Arena

In der 17. Runde der österreichischen Bundesliga kommt es in Hartberg zum Duell der beiden Aufsteiger. Der TSV empfängt Wacker Innsbruck und will mit einem Sieg weiterhin in der oberen Tabellenhälfte mitspielen.