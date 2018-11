Facebook

Marco Rose und Markus Schopp sprachen über das Spiel © (c) GEPA pictures (GEPA pictures/ Wolfgang Grebien)

Für Hartberg war die 0:4 Niederlage gegen Salzburg das Ende einer beeindruckenden Serie. Seit dem 30. September hatten die Oststeirer kein Pflichtspiel mehr verloren. Gegen die Mozartstädter setzte es aber eine verdiente Niederlage. "Der Sieg geht in Ordnung, auch in dieser Höhe. Es ist beeindruckend welche Mentalität diese Spieler immer wieder zeigen", sagte Trainer Markus Schopp nach dem Spiel. Die Zeit vor und nach dem O:1 war für ihn entscheidend. "Wir hatten in dieser Phase einige Möglichkeiten und hätten das Momentum auf unsere Seite ziehen können."

Für Verteidiger Philipp Siegl war das Führungstor durch Diadie Samassekou der ausschlaggebende Punkt. "Nach dem ersten Tor haben wir aufmachen müssen, dann konnten die Salzburger ihre Qualität ausspielen und haben noch weitere Treffer gemacht."

Von Seiten der Salzburger gab es viel Lob für den Aufsteiger. Trainer Marco Rose sieht die Hartberger auf dem richtigen Weg. "Sie sind eine sehr starke Mannschaft die mutigen Fußball spielt und klare Ideen hat. Ich glaube die Hartberger müssen sich keine großen Sorgen machen." Vor allem die Tatsache, dass man als Aufsteiger oben mitspielt imponiert Rose. "Ein Aufsteiger der sich so entwickelt ist sicherlich außergewöhnlich. Es ist kein Zufall und ich wünsche mir das sie dafür belohnt werden."