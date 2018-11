Facebook

Patrick Bürger © APA/ERWIN SCHERIAU

Patrick Bürger ist in Mattersburg eine Vereinslegende, hat in seiner Karriere bisher auch fast nur für die Burgenländer gespielt. Nur zwei Jahre hat es den wuchtigen Mittelstürmer in die Oststeiermark zu Hartberg verschlagen. „Ich habe nur positive Erinnerungen an diese Zeit“, sagt der 31-Jährige. Im ersten Jahr (2008/09) gelang mit dem TSV der Aufstieg aus der Regionalliga, im zweiten Jahr der Klassenerhalt in der zweiten Leistungsstufe. „Ich war damals Torschützenkönig und bester Spieler“, erinnert sich Bürger. „Ich habe damals von Bruno Friesenbichler und Christian Ilzer enorm profitiert. Diese Jahre haben mir meine Karriere ermöglicht.“

