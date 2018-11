Der TSV Hartberg ist in der 13. Bundesliga-Runde bei der Admira zu Gast und erwischte einen perfekten Start: Thomas Rotter traf zum 1:0 (11.). Hier verpassen Sie nichts.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Hartberg ist bei der Admira zu Gast © GEPA pictures

Hier geht's zum Liverticker!

Auf nationaler Ebene ist der TSV Hartberg derzeit Österreichs Fußball-Mannschaft der Stunde. Der Aufsteiger hält bei vier Pflichtspiel-Siegen in Folge und laut Papierform sollte am Samstag der fünfte Erfolg dazukommen, wenn es in der Bundesliga auswärts gegen Schlusslicht Admira geht.

Hartberg-Trainer Markus Schopp will von einer Außenseiterrolle der Südstädter aber nichts wissen. "Wir sind gegen keine Mannschaft in der Liga Favorit", betonte der Ex-Internationale. "Wir wissen, was sie imstande sind zu leisten. Sie sind vielleicht ein angeschlagener, aber ein guter Gegner. Die Admira hat viele junge Spieler mit viel Potenzial."

Diese Formation schickt Hartbert-Trainer Schopp in das Auswärtsspiel gegen die Admira: Swete; Blauensteiner, Rotter, Siegl, Rasswalder; Flecker, Ljubic, Sittsam, Kröpfl; Rep, Tadic