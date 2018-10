Gegen den SK Rapid sind heute so viele Zuschauer wie noch nie im Hartberger Stadion. Schon nach 17 Minuten führten die Oststeirer 2:0. Die Partie im Liveticker!

© GEPA pictures

Wenn der Rekordmeister nach Hartberg kommt, steht die ganze Stadt Kopf. Und mit exakt 5024 Fans sind heute auch so viele wie noch nie im Hartberger Stadion, um das Duell mit dem SK Rapid zu sehen. Und in der ersten Hälfte sahen die Besucher des Spiels vor allem eine starke Hartberger Mannschaft, die dank der Tore von Florian Sittsam (9.) und Dario Tadic (17.) verdient mit 2:0 in Führung liegt.

Die Partie im Liveticker!

Hartberg-Coach Markus Schopp schickte folgende elf Spieler von Beginn an aufs Feld: Swete; Blauensteiner, Huber, Siegl, Rasswalder; Sittsam, Ljubic, Rep; Flecker, Tadic, Kröpfl

Und auch Franco Foda gibt sich im Stadion die Ehre. Es ist das erste Mal, dass Deutsche in der Funktion des österreichischen Teamchefs im Hartberger Stadion zu Gast ist.