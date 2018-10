Dario Tadic„Von der Jokerrolle möchte ich ganz weit weg sein“

Facebook

Dario Tadic herzt Siegfried Rasswalder © GEPA pictures

Die Auswärtskabine in der Lavanttal-Arena in Wolfsberg ist die erste in der Bundesliga, in der die Hartberger im Kreis hüpften und verkündeten, was zur Aufstiegshymne der Vorsaison wurde: „Hartberg ist der geilste Klub der Welt“, sangen Kapitän Siegfried Rasswalder und Kollegen nach dem 4:3 beim WAC. „Mit dem Lied haben wir bereits in der Regionalliga angefangen. Damals hat das aber keiner mitbekommen“, lacht Rasswalder. „Das war ein enorm wichtiger Sieg, vor allem zu diesem Zeitpunkt“, denkt der Linksverteidiger an die Länderspielpause.

Kein Grund, die drei freien Tage grübelnd zu verbringen. „Gott sei Dank haben wir uns endlich belohnt“, sagt Rasswalder. Das Spiel hätte auch in die andere Richtung kippen können – andere Mannschaften zerfallen nach einem frühen 0:2-Rückstand, Hartberg nicht. „Wir haben einfach extrem gute Charaktere in der Mannschaft. Jeder kämpft für jeden, keiner gibt auf, wenn wir einmal hinten sind.“ Der Grund dafür liegt im Zusammenhalt in der Mannschaft. „Neuzugänge sagen immer, dass sie sich sofort wohlfühlen. So, als wären sie immer schon da“, sagt Rasswalder und sieht den Stamm an Spielern, die seit der Regionalliga bei Hartberg spielen, dafür verantwortlich.

Keine Lust auf Joker-Dasein

Dario Tadic ist einer davon. Das erste Mal in dieser Saison spielte der beste TSV-Torschütze der vergangenen Saisonen nicht von Anfang an, kam erst mit Wiederbeginn in der zweiten Hälfte für Rasswalder ins Spiel. „Ich habe zwar einen Schlag bekommen, der Tausch war aber eine taktische Maßnahme“, sagt Rasswalder. Eine, die sich ausgezahlt hat. Tadic erzielte den Ausgleichstreffer, brachte Hartberg endgültig zurück ins Spiel und lieferte eine gute Leistung ab. „Der Trainer hat entschieden, dass ich nicht von Anfang an spiele. Das muss ich akzeptieren und eben auf dem Platz zeigen, dass seine Entscheidung falsch war. Ich glaube, das ist mir gut gelungen.“

Das war nicht immer so in dieser Saison, in Hartberg wurde bereits Unmut gegen Tadic laut. „Das System mit der Solospitze liegt mir noch nicht ganz so, weil wir in den letzten Jahren meistens mit zwei Stürmern gespielt haben“, gibt der zweifache Saisontorschütze zu. „Ich habe aber kein Problem damit, wenn ich kein Tor schieße und wir gewinnen.“

Wenn Tadic trifft und Hartberg gewinnt, wird er auch von Anfang an spielen. „Von der Jokerrolle möchte ich ganz weit weg sein.“