Durch einen Last-Minute-Treffer von Ewandro Costa in der zweiten Minute der Nachspielzeit verloren die Hartberger gegen die Wiener Austria. Nach dem Spiel haderte man mit der knappen Niederlage.

Christoph Kröpfl und Co. wollen aus der Niederlage lernen © (c) GEPA pictures (GEPA pictures/ David Rodriguez)

Der TSV Hartberg verlor einmal mehr mit einem Tor Unterschied. Diesmal war die Niederlage aber besonders bitter. Erst in der Nachspielzeit köpfelte Ewandro Costa die Veilchen zum Sieg. "So zu verlieren tut extrem weh. Aber auch solche Spiele sind ein Lernprozess für uns", sagte Christoph Kröpfl nach dem Spiel. Für ihn war Tormann Rene Swete der Mann des Spiels. "Rene hat super gehalten, so blieb das Spiel lange Zeit offen."

Der Tormann ist trotz der knappen Niederlage mit seiner Defensive zufrieden. "Heute haben alle gekämpft. Ich muss meiner Verteidigung heute wirklich ein großes Lob aussprechen." Der TSV-Schlussmann sieht seine Mannschaft auf dem richtigen Weg. "Wir gehen sicher in die richtige Richtung. Wenn man sich die Zuschauerzahlen heute ansieht, merkt man, dass unser Fußball angenommen wird."

Trainer Markus Schopp gratulierte nach dem 0:1 dem Gegner. "Der Sieg ist unter diesen Umständen zwar bitter, trotzdem geht er in Ordnung." Mit der Leistung könne seine Mannschaft aber zufrieden sein."Wir haben gute Möglichkeiten vorgefunden, die Chancenauswertung war nicht so gut. Ich glaube, wenn Zakaria Sanogo das Tor vor der Pause macht, wäre es ein ganz anderes Spiel geworden."