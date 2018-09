Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© GEPA pictures

Das ist es also, das erste "große" Heimspiel für die Hartberger in der Bundesliga. Mit der Wiener Austria kommt einer der "Großen Vier" in die Oststeiermark.

Und Hartberg-Coach Markus Schopp vertraut folgender Mannschaft von Beginn an: Swete; Blauensteiner, Siegl, Huber, Rasswalder; Diarra, Ljubic, Rep; Sanogo, Tadic, Kröpfl.