Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Michael Blauensteiner © GEPA pictures

Wenn am Sonntag mit der Wiener Austria der erste der großen vier in der Profertil-Arena in Hartberg gastiert, wird ein TSV-Spieler besonders motiviert sein. Michael Blauensteiner ist seit seinem siebten Lebensjahr ein Violetter und wurde vor dieser Saison an die Oststeirer ausgeliehen.