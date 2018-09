Der TSV Hartberg revanchierte sich am Dienstag in der zweiten Runde des ÖFB-Cups bei der WSG Wattens für die bittere 4:5 Cup-Niederlage von 2016. Lafnitz siegte 2:0, Deutschlandsberg verlor nach Verlängerung.

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Rajko Rep und Dario Tadic sorgten für Treffer gegen Wattens. © (c) GEPA pictures (GEPA pictures/ Christian Walgram)

TSV Hartberg - WSG Wattens 3:0

In der zweiten Runde des ÖFB-Cups empfing der TSV Hartberg die WSG Wattens aus Tirol. Bei den Oststeirern war man auf Revanche aus, verlor man doch vor zwei Jahren in der zweiten Cup-Runde mit 4:5 nach Elfmeterschießen. Trainer Markus Schopp gab Neuverpflichtung Florian Sittsam von Beginn an die Chance. Im Sturm sollte mit Dario Tadic der Torschützenkönig der vergangenen Cup-Saison für Tore sorgen.

Und das es Tadic im Cup kann, bewies er bereits in der vierten Minute. Nach einer Hereingabe von Christoph Kröpfl stellte er aus kurzer Distanz auf 1:0. Die Hartberger hatten die Partie fortan im Griff und erhöhten in Minute 18. sehenswert auf 2:0. Nach einer Flanke von Phillipp Siegl drückte Zakaria Sanogo den Ball per Direktabnahme über die Linie. Wattens-Schlussmann Pascal Grünwald blieb nur das Nachsehen. Dieser sah beim 3:0 in der 29. Minute dann nicht gerade gut aus. Beim Versuch einen hohen Ball zu fangen, ließ er sich von Rajko Rep den Ball abnehmen und konnte dessen Torschuss schließlich nur noch hinterherschauen. Sieben Minuten vor der Pause hatte Youba Diarra mit einem Weitschuss noch die Chance auf das vierte Hartberg-Tor, der Ball ging aber knapp über die Latte.

Auch in der zweiten Hälfte ließen die Hartberger nichts anbrennen. Nach den ersten etwas wackeligen fünf Minuten im zweiten Durchgang übernahmen sie wieder die Kontrolle und kamen nach einer Stunde durch einen Volley von Diarra fast zum 4:0. In Folge wurden die Oststeirer immer wieder durch Konter gefährlich, Tore gelangen aber keine mehr.

Deutschlandsberg - Wr. Neustadt 3:4 n.V.

Viel spannender verlief der Abend bei Regionalligavertreter Deutschlandsberg. Wr. Neustadt verwandelte den frühen Rückstand (Shohei Yokoyama/10.) dank Stefan Hager (23.), Michael Cheukoua (37.) und Johannes Tartarotti (47.) in ein 3:1 und sah trotz Deutschlandsbergs Anschlusstreffer durch Levin Operenovic (55.) bereits wie der Sieger aus. Doch Christian Dengg brachte die Steirer in der Nachspielzeit (95.) noch in die - turbulente - Verlängerung. Dort mussten Deutschlandsbergs Nik Mrsic (Rot) und Tode Djakovic (Gelb-Rot) ebenso vom Platz wie Neustadts Julian Gölles (Gelb-Rot). Goalgetter Hamdi Salihi ersparte den Favoriten mit seinem späten Kopfballtor (115.) schließlich das Elferschießen.

SV Horn - Lafnitz 0:2

Im Duell zweier Zweitligavertreter feierte Lafnitz bei Horn ein 2:0 (1:0), die Treffer besorgten Nikola Zivotic (32./Elfer) und Christian Klem (46.).

Alle ÖFB-Cup-Ergebnisse SV Horn - SC Lafnitz 0:2 (0:1)

Deutschlandsberger SC (RL Mitte) - SC Wiener Neustadt 3:4 n.V. (3:3,1:2)

SU Vöcklamarkt (RL Mitte) - SV Ried 0:1 (0:1)

TSV Hartberg - WSG Wattens 3:0 (3:0)

SV Leobendorf (RL Ost) - SCR Altach 1:2 (0:2)

SK-BSC Bruck/Leitha (RL Ost) - SC Austria Lustenau 1:3 (0:2)

WAC - SK Austria Klagenfurt 4:0 (3:0)