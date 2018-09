Facebook

© APA/EXPA/DOMINIK ANGERER

Ohne Bundesliga-Reform würde das heutige Duell zwischen St. Pölten und Hartberg nicht stattfinden – zumindest nicht in der höchsten Spielklasse. Dann wären die Hartberger als Vizemeister nämlich nicht mit aufgestiegen und St. Pölten hätte als Bundesliga-Letzter nicht die Chance erhalten, gegen Wiener Neustadt in die Relegation zu gehen. In dieser Saison spielen weder die Oststeirer noch die Niederösterreicher wie ein Abstiegskandidat. St. Pölten steht nach sieben Runden an der dritten Stelle der Tabelle und hat erst eine Partie verloren.

Und Hartberg? „Außer gegen Salzburg hätten wir jedes Spiel gewinnen können“, sagt Michael Huber. Der Innenverteidiger ist zum Leistungsträger in der Hartberger Hintermannschaft geworden. 179 Spiele hat der Burgenländer für St. Pölten absolviert. Erst im Sommer wechselte er zurück nach Hartberg. „St. Pölten hat sicher einen Lauf“, sagt der 28-Jährige.

Spiele wie das 4:3 gegen den WAC in letzter Minute unterstützen so einen Lauf. Oder das 0:0 gegen den LASK, als die Linzer in allen Belangen besser waren, St. Pölten aber auch punktete. „Sie spielen wirklich nicht besonders aufregend“, sagt Huber. Kühbauer sei es aber gelungen, eine Mannschaft zu formen. „Das war im Frühjahr schon so. Jeder stellt sich in den Dienst der Mannschaft.“ In Hartberg ist das selbstverständlich. „Mir taugt das extrem, dass der Großteil der Mannschaft aus der Region kommt. Das führt automatisch dazu, dass man auch außerhalb des Feldes gemeinsam etwas unternimmt.“

Gemeinsam essen gehen beispielsweise. „Oder gemeinsam zum Kick nach Lafnitz, wenn es die Zeit am Freitag zulässt.“ Oder mannschaftsinterne Tischtennisturniere im Stadion. „Da bin ich wirklich keine große Nummer“, sagt der Innenverteidiger lächelnd. In St. Pölten sei das zuletzt anders gewesen. „Da waren sehr viele unterschiedliche Nationalitäten und Kulturen. Da entstehen unterschiedliche Interessen und das macht es schwer, eine Mannschaft zu formen“, erklärt Huber.

Nach zwei Heimsiegen sei es „höchste Zeit“, dass Hartberg auch auswärts punktet. „Es sind nur Kleinigkeiten, die uns fehlen“, sagt Huber. Und gibt sich philosophisch: „Sind es Kleinigkeiten, wenn sie spielentscheidend sind?“ Das Rezept gegen St. Pölten ist aber klar: „Wir müssen ruhig und geduldig bleiben und im Ballbesitz ähnlich gut agieren wie zuletzt. Der Sieg gegen Altach hat uns viel Energie gegeben.“

