Der TSV Hartberg hat erneut am Transfermarkt zugeschlagen und den slowenischen Mittelfeldspieler Rajko Rep vom LASK verpflichtet. Der 28-Jährige spielte in Österreich auch schon für Austria Klagenfurt.

In seiner ersten Bundesliga-Saison erzielte Rajko Rep für den LASK in 18 Spielen einen Treffer. Vor allem in der zweiten Liga stellte er seine Treffsicherheit aber schon unter Beweis.

Bei Hartberg gilt es für den ehemaligen slowenischen U21-Nationalspieler den Abgang von Manfred Fischer vergessen zu machen. Vor seiner Zeit in Österreich wurde Rep drei Mal slowenischer Meister.

Rep ist bereits der neunte Zugang beim TSV Hartberg in diesem Sommer.