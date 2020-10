Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Gregory Wüthrich © GEPA pictures

Die Ausgangslage vor dem Duell zwischen Sturm und dem LASK ist klar. Die Linzer Schwarz-Weißen sind Favorit. In den jüngsten sechs Aufeinandertreffen mit den Grazer Schwarz-Weißen sind die Oberösterreicher nie als Verlierer vom Platz gegangen, sie feierten fünf Siege (4 in der Meisterschaft, 1 im ÖFB-Cup) und ein Unentschieden. In der aktuellen Saison liegen die Linzer nach fünf Runden in der Tabelle einen Platz vor dem viertplatzierten SK Sturm. Und auch die aktuelle Form der Linzer stimmt, die man zuletzt im Europa-League-Spiel gegen Ludogorez Rasgrad gesehen hatte. „Sie boten 65 Minuten eine beeindruckende Leistung. Das war schon ein sehr, sehr guter internationaler Auftritt“, sagt Sturm-Trainer Christian Ilzer. Der LASK ist nach Ansicht des 43-Jährigen ein „harter Prüfstein“. Sturm-Verteidiger Gregory Wüthrich spricht sogar von der bislang schwierigsten Aufgabe in dieser Saison.