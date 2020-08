Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Sturm feiert einen 8:0-Sieg © GEPA pictures

Der Unlauf ist endlich zu Ende. 293 Tage mussten die Fans des SK Sturm seit dem letzten Heimsieg in einem Pflichtspiel warten. Am 9. November 2019 gab es in der Merkur-Arena einen 3:1-Bundesliga-Erfolg gegen Hartberg. Zum ÖFB-Cup-Auftakt gegen den SV Innsbruck bescherten die Grazer ihrem Trainer Christian Ilzer mit dem 8:0 einen perfekten Einstand. Die Neuzugänge Jon Gorenc-Stankovic, Sandro Ingolitsch (beide spielten durch), Andreas Kuen und Gregory Wüthrich (beide ab der 46. Minute) feierten ihre Debüts. Auch Amadou Dante, Paul Komposch und Sebastian Zettl schlüpften erstmals in das Sturm-Trikot.