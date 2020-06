Facebook

Dario Tadic gegen Anastasios Avlonitis (rechts) © APA/EXPA/DOMINIK ANGERER

Drei Niederlagen in drei Spielen: Sturm steht im heutigen Derby (17 Uhr) gegen Hartberg mit dem Rücken zur Wand. In einem (vor)entscheidenden Spiel fehlt den Grazern Cheftrainer Nestor El Maestro nach der ausgefassten Sperre für vier Spiele. Co-Trainer und Bruder Nikon El Maestro ersetzt ihn an der Linie. Der Druck ist enorm, denn bei einer Niederlage kommt der Totalumbau des Grazer Kaders. Der Frust in Schwarz-Weiß steigt. Die Hartberger wiederum haben Lust auf mehr. Wie sind die Chancen auf den Sieg nun verteilt? Wir haben beide Mannschaften genauer unter die Lupe genommen.