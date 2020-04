Facebook

Nestor El Maestro © APA/KRUGFOTO

Einige Male fuhr Sturm-Trainer Nestor El Maestro von seiner Wohnung in Wien ins Sturm-Trainingszentrum nach Graz, um zu arbeiten. Unterlagen waren zu holen, dann wurde auch gleich im Büro gearbeitet. Aktuell diskutiert er mit Familie und Freunden sehr viel über die Corona-Pandemie. "Das machen wohl fast alle der acht Millionen Bürger in Österreich und einige mehr Millionen mehr in der ganzen Welt, wenn sie jeden Abend die neuesten Nachrichten gehört haben und wieder neue Maßnahmen erfahren", sagt El Maestro: "Da bin ich nicht anders." Die Berichterstattung im EU-Raum ist für den 36-Jährigen "etwas verwunderlich". Er erklärt: "Ich habe den Eindruck, dass die EU eine offizielle Linie ausgegeben hat und alle – und wirklich alle Medien halten sich daran. In England ist das etwas anders. Da werden unterschiedliche Meinungen gebracht. Aber ich bin in Sachen Pandemie ahnungslos und überhaupt kein Experte. Ich halte mich natürlich brav an alle Maßnahmen."