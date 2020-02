Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© Klimkeit

Der Rasen in der Merkur-Arena hat sich in der vergangenen Woche in keinem guten Zustand präsentiert. Aufgrund der Dreifach-Belastung im Herbst durch die Spiele des SK Sturm, dem GAK sowie dem WAC hatte das Grün kaum Zeit zur Regeneration. In den Monaten November, Dezember und Jänner war aufgrund der tiefen Temperaturen und der fehlenden Photosynthese kein Wachstum möglich.