Ein Bild aus besseren Zeiten © GEPA pictures

Sturm-Präsident Christian Jauk hat am Montag in der Sky-Sendung "Dein Verein" bestätigt, dass Sportdirektor Günter Kreissl den Klub mit Saisonende verlassen werde. Dies gab der Pay-TV-Sender am Montagnachmittag mit einem entsprechenden Videobeitrag auf seiner Website bekannt. Das Kuriose daran ist, dass Kreissl selbst nichts von alledem weiß. "Ich kann das nur bestätigen", sagte Jauk. "Ich möchte aber auch hinzufügen, wir werden jetzt nicht jede Woche in der Öffentlichkeit eine Diskussion führen, weil er bis Ende der Saison uns zur Verfügung steht. Das weiß ich beim Günter, darauf kann ich mich verlassen (...) Er hat mir gestern auch noch einmal bestätigt, dass er alles dafür tun wird, damit wir erfolgreich sind."