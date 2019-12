Am Sonntag (17 Uhr) gastiert der SK Sturm auswärts beim LASK. Das letzte Spiel des Jahres soll gewonnen werden, nach der 1:2-Heimpleite am vergangenen Sonntag gegen Altach.

SK Sturm © GEPA pictures

Im letzten Spiel des Jahres möchte sich jede Mannschaft nochmals von ihrer besten Seite zeigen. Auch beim SK Sturm ist dies nicht anders. Am Sonntag (17 Uhr) auswärts gegen den LASK soll es ein Sieg werden, damit "wir mit einem ordentlichen Gefühl in die Pause gehen können", sagt Sturm-Trainer Nestor El Maestro. In der Winterpause gibt es dann "eine ausführliche Analyse für mich". Vor der Pause samt Analyse steht aber eben noch das Spiel in Pasching an. Ein Topspiel, wie es El Maestro bezeichnet. Denn immer, wenn Sturm dabei ist, sei es ein Topspiel.