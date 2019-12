Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Thorsten Röcher © GEPA pictures

Die Weihnachtsfeier des SK Sturm ist stimmungsvoll und mit vielen Ehrungen glanzvoll über die Bühne gegangen. Die Spieler der Kampfmannschaft erhielten jeweils einen Thermengutschein inklusive Übernachtung für zwei Personen. An Urlaub dürfen die Spieler aber noch nicht denken. Zwei Spiele stehen vor der Winterpause noch auf dem Programm. Im letzten Heimspiel des Jahres ist am Sonntag (14.30 Uhr) Altach zu Gast in Liebenau. Trainer Nestor El Maestro und die Spieler wollen nach dem 5:1-Kantersieg in Tirol vor einer Woche nun nachlegen. Sturms Verantwortliche hoffen noch einmal auf ein gut gefülltes Stadion.