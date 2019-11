Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Tirol gegen Sturm © GEPA pictures

Hier geht es zum Liveticker.

Das erste Saisonduell mit der WSG hat der SK Sturm mit 2:0 gewonnen. Die Grazer wollen auch das zweite Aufeinandertreffen für sich entscheiden. "Wir wollen Dritter werden. Wer hinter uns steht, ist nebensächlich", sagte Jörg Siebenhandl voller Selbstvertrauen. WSG Tirol hat in sieben Saison-Heimauftritten bereits fünf Niederlagen kassiert. In den vergangenen sechs Ligaspielen schoss die WSG - das 3:2 bei Lieblingsgegner Austria Wien ausgenommen - lediglich zwei Tore. Auch gegen Sturm gelang den Tirolern in den jüngsten drei Pflichtspiel-Duellen kein Treffer.

Stefan Hierländer und Isaac Donkor machen Ivan Ljubic und Thomas Schrammel Platz. Sturm-Trainer Nestor El Maestro schickt folgende Startelf auf den Platz. :

WSG Tirol spielt mit folgender Anfangsformation: