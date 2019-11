Die Hütteldorfer führen im Schlagerspiel gegen Sturm mit 1:0. Christopher Dibon traf in der 28. Minute per Kopf.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Rapid gegen Sturm © GEPA pictures

Hier geht es zum Liveticker.

Das Duell zwischen dem SK Rapid und dem SK Sturm ist das Schlagerspiel in der österreichischen Bundesliga. Die erste Auseinandersetzung in der Saison 2019/20 zwischen den beiden Mannschaften in der 4. Runde in Graz haben die Hütteldorfer durch ein Tor von Stefan Schwab in der 23. Minute mit 1:0 gewonnen. Die Grazer sind in der heutigen Auseinandersetzung auf Revanche aus. Rapid-Coach Dietmar Kühbauer: "Man weiß, dass Nestor El Maestro sehr gerne auf die Null setzt. Wir gehen von einer kompakten Mannschaft aus."

Philipp Huspek spielt für den verletzten Thorsten Röcher, Juan Dominguez kommt nach seiner Sperre wieder in die Mannschaft zurück. Sturm-Trainer Nestor El Maestro schickt folgende Startformation auf den Platz:

Sturm: Siebenhandl; Sakic, Donkor, Avlonitis, Spendlhofer, Hierländer; Huspek, Dominguez, Kiteishvili, Despodov; Balaj

Rapid beginnt das Spiel mit dieser Elf: