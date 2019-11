Facebook

SK Sturm © Klimkeit

Beim SK Sturm fokussiert sich nach der Länderspiel-Pause wieder alles auf die Meisterschaft. Die Grazer sind am Sonntag (17 Uhr) in Wien bei Rapid zu Gast. Jörg Siebenhandl fehlte noch beim Vormittagstraining. Das ÖFB-Team reiste am Mittwochvormittag zurück aus Lettland nach Österreich. Der Sturm-Torhüter bekam keine Einsatzzeit in der Nationalmannschaft, weder gegen Nordmazedonien (2:1) noch gegen die Letten (0.1). Andere Spieler des SK Sturm spielten in ihren Auswahlen sehr wohl. Otar Kiteishvili kann sich mit Georgien über die Play-off für die EM-Endrunde 2020 qualifizieren. Gestern in Messendorf arbeitete der Georgier in der Kraftkammer.