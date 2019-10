Ex-Salzburger und Vollblut-Grazer Christoph Leitgeb räumt seinen „Schwarz-Weißen“ am Samstag gegen Salzburg eine Minichance ein.

Christoph Leitgeb ©

Exakt zur Halbzeit des Grunddurchgangs ist am Samstag (17 Uhr) Salzburg zu Gast in Graz beim SK Sturm. Für Christoph Leitgeb ist es ein "ganz spezielles Spiel", wie er sagt. Der gebürtige Grazer erklärt auch, weshalb: "Ich habe fast meine ganze Karriere in Salzburg verbracht, dort geheiratet und meine Kinder sind dort auf die Welt gekommen." Abgesehen davon hat er mit den "Bullen" neun Meistertitel und sechs Cuptitel geholt. "Das kannst du nicht vergessen und wegwischen und das möchte ich auch nicht", sagt der Mittelfeldspieler.