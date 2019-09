Kleine Zeitung +

Austria Klagenfurt - SK Sturm 1:1 Siebenhandl verhindert Klagenfurter Führung

Die Grazer spielen in der zweiten Cup-Runde gegen Austria Klagenfurt, den Tabellenführer der zweiten Liga. Thorsten Röcher traf in Minute sieben. Zubak glich in Minute 44 aus.